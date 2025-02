Wesley, do Flamengo, provoca Botafogo após título da Supercopa

Com grande atuação, o Flamengo teve uma vitória por 3 a 1 diante do Botafogo no domingo (2), que coroou a conquista da Supercopa do Brasil em Belém (PA). Um dos destaques da partida, o lateral-direito Wesley aproveitou para provocar o rival carioca.

“Eles tiveram o mérito deles no ano passado, a gente teve o nosso. Foram campeões da Libertadores e Brasileirão, coisa que o Flamengo já tem. Eles vieram pra Supercopa e a gente mostrou quem é melhor. Eles têm o jeito deles, nós temos o nosso. Hoje deu o que falar, que eles foram melhores que a gente em 2019, não sei o que… a prova foi hoje, a gente saiu com a taça”, disse.

A provocação de Wesley foi uma respostas nas redes sociais. Em 2024, o Alvinegro faturou a Libertadores e o Brasileirão. Assim, houve comparação entre o Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024. Com o título no último domingo, Wesley resolveu dá uma alfinetada no rival carioca.

Por fim, é o terceiro título de Supercopa do Flamengo desde o retorno da competição em 2020. Neste sentido, o Rubro-Negro se isola ainda mais como o time que mais venceu o torneio, sendo o único a sagrar-se campeão mais de uma vez.

