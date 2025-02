Textor crítica calendário brasileiro após derrota na final da Supercopa

No primeiro grande desafio de 2025, o Botafogo perdeu para o Flamengo na final da Supercopa do Brasil por 3 a 1. O duelo aconteceu neste domingo (2), no estádio do Mangueirão, em Belém, e reuniu os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão da temporada passada.

Aliás, nem mesmo a derrota para o rival abalou John Textor. O americano criticou o calendário do futebol brasileiro e garantiu que a prioridade são outras competições em 2025. O time carioca disputará a Recopa Internacional, em dois jogos contra o Racing, da Argentina, além da Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e o Super Mundial de Clubes.

“Não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho ridículo um calendário de 11 meses. Não podemos manter a intensidade alta por esse período e ganhar todos os títulos. Meu foco está no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes”, declarou Textor à ESPN após a partida.

Botafogo está fora do G4 no estadual

Contudo, já em andamento, o Botafogo disputa o Campeonato Carioca e enfrentará o Nova Iguaçu nesta quinta-feira (06), em Moça Bonita, Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O Alvinegro, portanto, ocupa a sexta colocação, com nove pontos, e está fora do G4, que leva para a semifinal.

