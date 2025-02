Savarino e Barboza pedem desculpas após derrota do Botafogo na Supercopa

O Botafogo não falou com a imprensa após a derrota para o Flamengo na Supercopa do Brasil, neste domingo (02), em Belém do Pará. No entanto, nesta segunda-feira, alguns jogadores se manifestaram em suas redes sociais e pediram desculpas à torcida do Glorioso.

Entre eles estão o defensor Barboza e o meio-campista Savarino. Os atletas também fizeram um apelo por união até a final da Recopa Internacional, que será contra o Racing, da Argentina, nos dias 20 e 27 de fevereiro. O segundo confronto acontecerá no estádio Nilton Santos, casa alvinegra.

“Qualquer derrota dói, ainda mais em uma final. Este grupo se acostumou a vencer, e por isso continuaremos trabalhando para alcançar nossos próximos objetivos. Obrigado aos torcedores pelo apoio e desculpem por não termos conseguido levantar a taça. Em breve teremos uma nova final e precisamos estar juntos”, declarou Barboza.

“Sou um homem que agradece sempre, nas vitórias e ainda mais nas derrotas, quando conquistei títulos e quando não consegui! Infelizmente não conquistamos a Supercopa, e as coisas não saíram como queríamos. Torcida do Botafogo, é hora de levantar a cabeça e continuar sempre confiando em Deus”, ressaltou Savarino.

Antes da final contra o Racing, o Botafogo segue na disputa do estadual e enfrentará o Nova Iguaçu na próxima quinta-feira (6).

