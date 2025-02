Palmeiras inicia preparação para clássico contra o Corinthians

O Palmeiras iniciou sua preparação para o clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (06/02), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A equipe chega embalada para o dérbi após vencer o Guarani por 4 a 1, fora de casa, na última rodada do Estadual.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no estádio Brinco de Ouro fizeram atividades regenerativas. O restante do grupo realizou um coletivo, reforçado por atletas do sub-17. A grande novidade da atividade ficou por conta do retorno do meia-atacante Felipe Anderson.

Afinal, o jogador, ausência nos últimos dois confrontos por dores no púbis, avançou no seu tratamento e participou de parte do treinamento integrado ao grupo. Ele está em transição entre a parte física e técnica.

Aliás, a goleada em cima do Guarani marcou a primeira partida do Palmeiras com o elenco considerado ideal por Abel Ferreira. O treinador chegou a cogitar seguir com o revezamento durante a temporada, mas a tendência é que mantenha força máxima contra o Corinthians.

O provável Palmeiras contra o Corinthians tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Mauricio.

