Ela, sempre ela! Mariana Gross mantém tradição e usa Flamengo na edição do RJ TV

A apresentadora Mariana Gross aproveitou o encerramento do RJ1 desta segunda-feira (3) para homenagear seu time do coração, Flamengo, que foi campeão em cima do Botafogo no último domingo (2), pela Supercopa do Brasil.

De forma descontraída, ela aproveitou o gancho do recado da Priscila Chagas sobre a previsão do tempo para a semana colocar um boné na cabeça e um copo término na bancada, ambos com o escudo do Rubro-Negro.

“RJ1 terminando, mas não posso esquecer do recado da Priscila Chagas, semana vai ser quente. Beba muita água e se proteja do Sol, boa tarde pra você e até amanhã!”, finalizou o telejornal.

Aliás, como de costume em dia seguinte após conquista do time carioca, Mariana estava vestida com as cores rubro-negras (camisa vermelha e saia preta).

Flamengo venceu o Botafogo

Flamengo e Botafogo se enfrentaram pela Supercopa Rei do Brasil, onde o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro disputam o troféu. O Rubro-Negro, portanto, levou a melhor com uma vitória por 3 a 1. Bruno Henrique marcou duas vezes, Luiz Araújo ampliou e Patrick de Paula descontou para o Alvinegro. A partida foi realizada no estádio Mangueirão.

Vale ressaltar que as equipes vão se enfrentar de novo na quarta-feira (12), em confronto pela 7° rodada do Campeonato Carioca. Aliás, o clássico estava previsto para o mesmo fim de semana da decisão.

