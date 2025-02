Clube de Ronaldo Fenômeno negocia brasileiro com o Ajax

O Valladolid, clube gerenciado por Ronaldo Fenômeno, negociou o lateral Lucas Rosa com o Ajax, da Holanda. A informação é do jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano.

O profissional de imprensa italiano aponta que os termos entre todas as partes estão alinhados. Com isso, o acordo terá custo fixo a representação holandesa de três milhões de euros (R$ 18,1 milhões, na atual cotação). Além disso, a negociação pode ter o acréscimo de 500 mil euros (R$ 3 milhões) a depender de objetivos contratuais.

Natural da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, Lucas passou pelas categorias de base de Taubaté e Palmeiras antes de rumar ao exterior, em 2018. Inicialmente, ele defendeu as categorias de base da Juventus, na Itália, até chegar ao Valladolid, em 2021.

Atingindo o profissionalismo em solo espanhol, Lucas Rosa passa por uma crescente na três temporadas em que defende o time principal. De lá pra cá, são 79 jogos com um gol, cinco assistências e a versatilidade de atuar como lateral direito e também esquerdo.

Diante da mudança de cenário, o atleta de 24 anos vai viver uma transição radical de objetivos dos dois clubes em âmbito nacional. Enquanto o Valladolid amarga a lanterna do Campeonato Espanhol com 15 pontos (sete atrás do primeiro time fora do Z3), o Ajax briga pelo título da Erdivisie com o PSV. Nesse momento, é o vice-líder, com 48 unidades, duas a menos que o ponteiro do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.