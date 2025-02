Grêmio espera ter Lucas Esteves à disposição para o Gre-Nal

O Grêmio mostra-se confiante de que terá o lateral-esquerdo Lucas Esteves à disposição para o clássico com o Internacional, no próximo sábado (8). Afinal, a expectativa é a de que haja a divulgação de uma resolução da disputa entre o Imortal e o Vitória pelo jogador na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) nesta terça-feira (04/02). A tendência é a de que o clube gaúcho chegue a um acordo com o Rubro-Negro baiano para um desfecho positivo pela negociação do jogador, seja na Justiça ou de forma amigável.

O otimismo também se explica porque o Tricolor Gaúcho argumenta que desembolsou o valor da multa rescisória. Se houver uma solução para este cenário e o Grêmio conseguir a liberação de Esteves dentro do prazo, ele provavelmente vai receber a permissão para treinar com seus novos companheiros. Caso o lateral-esquerdo esteja disponível para ser utilizado no clássico com o arquirrival, será vantajoso para o time. Isso porque, mesmo que tenha pouco entrosamento com os jogadores, o técnico Gustavo Quinteros vem improvisando o zagueiro Viery na posição.

Até porque o até então titular, Mayk, se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, o comandante solicitou o retorno do jovem Pedro Gabriel que foi disputar a Copinha com a equipe sub-20 em São Paulo. Ele também é uma peça disponível ao treinador, que administra a sua utilização com cautela, pela inexperiência no profissional.

Entenda a indefinição judicial entre Grêmio e Vitória

O Tricolor Gaúcho enviou a quantia referente à multa rescisória de um milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual) prevista no contrato com os baianos. Contudo, o Leão da Barra promoveu a devolução do montante ao Imortal, pois acionou uma cláusula no vínculo com o jogador. Tal item permite que o clube nordestino garanta a permanência de Lucas Esteves. Para isso, terá que desembolsar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 587 mil na cotação atual) ao atleta.

Por meio de um comunicado enviado ao portal “GZH”, o Vitória se pronunciou e explicou como funciona a cláusula no contrato.

“Na hipótese de exercício de Cláusula Indenizatória pelo ATLETA para transferência a outra agremiação, será resguardado ao VITÓRIA o direito à recusa da transferência, mediante o pagamento, pelo VITÓRIA, em favor do ATLETA, do valor de U$D (cem mil dólares americanos), ou o valor equivalente em Reais (dólar compra) no dia da comunicação do ATLETA ao CLUBE. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis da comunicação de recusa pelo VITÓRIA ao ATLETA”

O Grêmio, aliás, discorda desta manobra do Leão da Barra, pois alega que a cláusula que o clube baiano utiliza como impeditivo é inválida. Afinal, o Tricolor Gaúcho argumenta que tal cláusula anularia a multa rescisória, uma condição considerada ilegal pela Lei Pelé e pela Lei Geral do Esporte. Internamente, a direção do Imortal acredita que esta será a avaliação da CNRD.

