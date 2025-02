Atlético de Madrid x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Copa do Rei da Espanha estão de volta. Nesta terça-feira (4), o Atlético de Madrid recebe o Getafe às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros vivem um bom momento na temporada e chegam embalados para buscar um resultado positivo na Copa do Rei. Isto porque o Atléti vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca, no Campeonato Espanhol e diminuiu a vantagem do líder Real Madrid para a penas um ponto. No momento, o clube merengue é o líder da La Liga com 49 pontos, contra 48 do Atlético.

Nesta edição da Copa do Rei, o Atlético de Madrid eliminou o Marbella na terceira fase com vitória por 1 a 0 e goleou o Elche por 4 a 0 nas oitavas de final. Além disso, o Atléti quer voltar a conquistar a Copa do Rei após um longo período sem levantar o caneco. A última conquista da equipe no torneio aconteceu na temporada 2012/13.

Ao mesmo tempo, para o duelo desta terça-feira, o técnico Diego Simeone terá apenas o desfalque de Galán.

Como chega o Getafe

Por outro lado, o Getafe atravessa uma temporada mais irregular. A equipe vem de um empate sem gols diante do Sevilla em La Liga e tem como principal objetivo a permanência na elite do futebol espanhol. Isto porque, no momento, o time está na 14ª posição, com 24 pontos, apenas três acima do Alavés, primeiro na zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, antes de chegar nesta quartas de final, o Getafe passou por Granada e Pontevedra, ambos com vitória por 1 a 0, na terceira fase e oitavas de final, respectivamente.

Por fim, o único desfalque do Getafe para encarar o Atlético fica por conta de Nyom.

Atlético de Madrid x Getafe

Quartas de final da Copa do Rei da Espanha 2024/25

Data e horário: terça-feira, 04/02/2025, às 17h30 (de Brasília).

Local: Estádio Metropolitano, em Madri (ESP).

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, José Gimenez, Alex Witsel e César Azpilicueta; Ángel Correa, Conor Gallagher, Koke e Samuel Lino; Alexander Sorloth e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Getafe: Jiri Letacek; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Omar Alderete e Diego Rico; Carles Aleña, Dakonam Djené, Mauro Arambarri e Álex Sola; Chrisantus Uche e Borja Mayoral. Técnico: José Bordalás.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).

