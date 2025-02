Em situação favorável, Roger deve optar por time alternativo no Inter

O Inter adotou o planejamento de utilizar seus principais jogadores nas quatro rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. A decisão mostrou-se correta, já que a equipe soube aproveitar os confrontos. Com isso, isolou-se na liderança do Grupo B, com dez pontos. A partir disto, a situação favorável possibilita o técnico Roger Machado utilizar um time alternativo em seu compromisso com o Brasil de Pelotas. Até porque seu confronto posterior será o clássico com o arquirrival Grêmio.

O comandante terá duas atividades de preparação para definir a escalação para a próxima partida. Um time totalmente alternativo ainda não é desconsiderado, mas é bastante improvável. A tendência é de que haja uma mescla entre jogadores titulares e reservas. Roger esclarece que a decisão deve ser baseada na sequência de jogos desgastante em um curto intervalo de tempo.

“Com a pontuação conquistada, a gente começará a ver os jogadores pontualmente. Foram quatro jogos em 20 dias. Nada do que estamos acostumados, mas não para começo de temporada. Contra o Brasil, vamos ver com a fisiologia e o Paulo (Paixão, preparador físico), quem poderemos segurar um pouco. Já que sabemos o que teremos no final de semana”, esclareceu o treinador.

Possíveis mudanças no time do Inter

Na zaga, há grandes chances de a comissão técnica preservar a dupla de zaga titular com Vitão e Victor Gabriel. Assim, Rogel que já voltou a ficar disponível, além de Kaique Rocha, que recentemente retornou ao Colorado, provavelmente vão ganhar oportunidades. Na lateral esquerda, Bernabei é mais um candidato a ganhar um descanso, até pela sua pré-temporada ter sido mais curta pelo prolongamento das negociações com o Celtic. Com isso, a expectativa é a de que Internacional consiga regularizar a situação do recém-contratado Ramon. Portanto, teria condições já de realizar a sua estreia.

No setor criativo, Ronaldo deve substituir Fernando. A comissão técnica provavelmente opte por preservar o experiente volante do duelo com o Xavante. Bruno Tabata também tem chances de ganhar seus primeiros minutos na temporada. Vale lembrar que ele está bem perto de concluir a recuperação de um desconforto muscular na coxa esquerda, que reclamou ainda na pré-temporada.

No ataque, Carbonero e Vitinho devem ter suas primeiras chances entre os 11 iniciais, assim como o Valencia. Afinal, o meio-campista Alan Patrick e o atacante Borré foram bastante utilizados nestes primeiros jogos e provavelmente vão ganhar um descanso. Deste modo, o equatoriano ganharia a sua primeira oportunidade como titular no ano. No atual cenário, a expectativa é de que ele forme uma dupla de ataque com o colombiano Borré.

O Colorado encara o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (05/02), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Posteriormente, o Internacional terá o Gre-Nal pela frente, no próximo sábado (08/02), às 21h, na Arena do Grêmio, pela rodada seguinte do Estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.