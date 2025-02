Lazio vence o Cagliari fora e reassume quarta posição do Italiano

A Lazio retomou a quarta colocação do Campeonato Italiano ao vencer, nesta segunda-feira (3), o Cagliari, fora de casa, pelo encerramento da 23ª rodada. Zaccagni e Castellanos anotaram os gols da vitória por 2 a 1 no estádio Unipol Domus, em Cagliari – Piccoli fez o dos donos da casa.

Melhor no início do jogo, a Lazio chegou a balançar as redes aos 16′, com Dia. Mas num lance bastante pitoresco, o gol foi anulado. Após Luperto afastar, Mina chutou contra o corpo de Dia e a bola encobriu Caprile.

Originalmente, o bandeira marcou impedimento de maneira errônea, já que o “passe” veio da zaga em corte mal feito. Mas, na revisão do VAR, ficou claro que o meia-atacante da Lazio fez o gol com a mão, com o tento sendo corretamente anulado.

O primeiro gol do jogo saiu aos 41′, após grande jogada de Isaksen. Ele carregou, passou por dois adversários e rolou para Hysaj, que cruzou na medida para Zaccagni se antecipar e botar no fundo do barbante. O empate ocorreu aos 10′ da etapa final, com Piccoli. O camisa 91 subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio para testar e superar Provedel, que nada pode fazer.

O empate, porém, não durou muito. Afinal, nove minutos mais tarde, o artilheiro Taty Castellanos tratou de aproveitar passe de cabeça de Dia para fazer o 2 a 1. Precisando do gol, o Cagliari partiu para cima e abriu espaços para os contra-ataques. Assim, o goleiro Caprile precisou operar dois milagres para evitar o terceiro do time da capital. O Cagliari imprimiu uma pressão em busca do empate, mas saiu mesmo com a derrota.

Próximos passos

Com a vitória longe de seus domínios, a Lazio retoma a quarta posição, agora com 42 pontos, deixando a Juve, com 40, para trás. Assim, o time da capital volta ao G4; grupo dos times que vão à próxima Liga dos Campeões. Já o Cagliari segue na briga contra o rebaixamento, caindo para a 17ª colocação, com 21 pontos. É apenas um a mais que o Parma, time que abre o Z3 italiano.

A Lazio só volta a campo no domingo (9), quando recebe o Monza, às 11h (de Brasília). Enquanto isso, o Cagliari segue em casa, onde enfrenta o próprio Parma, também no domingo, no mesmo horário.

