Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport vai receber o Fortaleza nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. No Grupo A do torneio, o Tricolor é o líder e o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com os mesmos três pontos e apenas um gol a menos no saldo. Portanto, o Leão do Norte quer aproveitar o fator casa para assumir o topo da tabela e o Laion precisa vencer fora para garantir mais uma rodada na liderança. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Jangadeiro (TV aberta no Ceará).

Como chega o Sport

Na estreia da competição, o Leão da Ilha venceu o Ferroviário por 2 a 1, fora de casa, com gol nos acréscimos e estreou com o pé direito. Mas na última partida, pelo Campeonato Pernambucano, perdeu o clássico para o Santa Cruz por 1 a 0. Agora, para o desafio no torneio regional, não poderá contar com o zagueiro Rafael Thyere, que segue com tratamento após dores na lombar. Contudo, o técnico Pepa terá o retorno de Rodrigo Atencio, já que o argentino foi regularizado para fazer sua estreia.

Como chega o Fortaleza

Líder do grupo A após vencer o Moto Club por 2 a 0, em casa, na estreia do Nordestão, o Laion vai para o primeiro desafio no torneio fora de casa. Além disso, 100% na temporada, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá o primeiro teste de fogo. O treinador estava fazendo um rodízio na equipe, mas a ideia é que, para o confronto, escale um time mais próximo do titular. A tarefa não será difícil, afinal, não conta com desfalques por suspensão ou departamento médico. Aliás, a partida pode contar com a estreia do zagueiro David Luiz, grande contratação da equipe.

SPORT X FORTALEZA

2ª rodada da Copa do Nordeste – Grupo A

Data-Hora: 04/02/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Chico, Antônio Carlos e Igor Cariús; Titi Ortíz, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Vojvoda

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros

