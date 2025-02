Neymar impacta diretamente os números do Santos. Confira!

Neymar chegou ao Brasil e assinou com o Santos, e isso gerou efeitos imediatos e números positivos para o clube. O Peixe viu um crescimento significativo tanto em suas redes sociais quanto no número de sócios-torcedores.

Em apenas uma semana, a equipe paulista conquistou 20 mil novos sócios, um número expressivo para a diretoria.

Além disso, as redes sociais do Santos registraram um aumento considerável no engajamento. Somente no Instagram, o “efeito Neymar” impulsionou o perfil do clube, que passou de 3,5 milhões para 6 milhões de seguidores.

Esse crescimento começou após o anúncio da rescisão do contrato de Neymar com o Al-Hilal, seu ex-clube da Arábia Saudita. Na época, o Santos contava com 49.732 sócios, e agora celebra a marca de 70 mil.

Esse aumento também resultou em mais vendas para o clube. A categoria Black do sócio-torcedor, que oferece ingressos gratuitos para os associados, viu um aumento na procura. Vale destacar que esse plano é limitado a 5 mil torcedores.

