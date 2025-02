Cruzeiro tem caminho livre e se prepara para anunciar Leonardo Jardim

O Cruzeiro está prestes a anunciar seu novo treinador para a sequência da temporada. Com as respostas positivas que tem recebido, a expectativa é que, nos próximos dias, Leonardo Jardim seja oficialmente confirmado.

O treinador português já tem sua despedida programada pelo Al Ain, dos Emirados Árabes, que deve ocorrer nesta terça-feira (4). Com isso, o a Raposa vê o caminho livre para concluir os detalhes finais e fazer o anúncio.

No entanto, o Cruzeiro aguarda a publicação da rescisão contratual com o clube árabe antes de formalizar qualquer divulgação. Os mineiros, portanto, tratam o assunto com cautela para evitar qualquer imprevisto.

A previsão é a de que Leonardo Jardim chegue em Belo Horizonte até o próximo sábado (8) para iniciar seus trabalhos à frente da equipe celeste. Além disso, o novo técnico acompanhará de perto um clássico mineiro, já que Cruzeiro e Atlético se enfrentam no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

