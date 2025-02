Botafogo mira promessa do futebol francês

O Botafogo perdeu muitas peças do elenco campeão brasileiro e da Libertadores e, assim, está pesquisando o mercado. Agora, o Alvinegro está interessado no futebol do atacante Eli Junior Kroupi, de 18 anos, que está se destacando pelo Lorient, da segunda divisão da França.

A princípio, a intenção do Glorioso é integrar o jogador ao elenco para adaptação e desenvolvimento. No entanto, o plano envolve um empréstimo para o Lyon no meio de 2025, que, devido a sanções que o impedem de realizar contratações no momento, vê essa alternativa como uma solução estratégica. A informação é do portal “Football Insider”, da Inglaterra.

Porém, o Botafogo tem uma boa concorrência pelo atleta. O West Ham fez uma oferta de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 217 milhões com a cotação atual). Aliás, ainda de acordo com o site, o atacante tem interesse em se transferir para o clube inglês.

Outros clubes da Premier League também estão interessados no jovem: Chelsea e Tottenham. Assim, os três clubes ingleses enviaram olheiros para assistir à partida do Lorient no último fim de semana, com o intuito de acompanhar de perto o desempenho do jogador. Na atual temporada, Kroupi tem 18 jogos pela equipe francesa, com nove gols e duas assistências.

