Com a Supercopa, Flamengo se aproxima do Palmeiras em títulos nacionais

O Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil pela terceira vez ao vencer o Botafogo por 3 a 1 no último domingo (2), no Mangueirão, em Belém. O torneio coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão no ano anterior.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou ao 17º título nacional de sua história e, assim, se aproximou do Palmeiras no ranking, que possui 20 conquistas. Logo depois, na terceira colocação da lista, aparece o Corinthians, com 12 taças.

Confira o ranking com os 12 principais times do Brasil:

Palmeiras – 20 títulos (12 do Campeonato Brasileiro, 4 da Copas do Brasil, 2 da Série B, 1 da Supercopa do Brasil e 1 da Copa dos Campeões);

Flamengo – 17 títulos (8 do Campeonato Brasileiro*, 5 da Copa do Brasil, 3 da Supercopa do Brasil e 1 da Copa dos Campeões);

Corinthians – 12 títulos (7 do Campeonato Brasileiro, 3 da Copa do Brasil, 1 da Supercopa do Brasil e 1 da Série B);

Cruzeiro – 11 títulos (6 da Copa do Brasil, 4 do Brasileiro e 1 da Série B);

Santos – 10 títulos (8 do Brasileiro, 1 Brasileiro Série B e 1 da Copa do Brasil);

Grêmio – 9 títulos (5 da Copa do Brasil, 2 do Campeonato Brasileiro, 1 da Série B, 1 da Supercopa do Brasil);

São Paulo – 8 títulos (6 do Campeonato Brasileiro, 1 da Copa do Brasil e 1 da Supercopa do Brasil);

Atlético-MG – 7 títulos (3 do Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil, 1 da Supercopa do Brasil e 1 da Série B);

Fluminense – 6 títulos (4 do Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil e 1 Brasileiro Série C);

Vasco – 6 títulos (4 do Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil e 1 Brasileiro Série B);

Botafogo – 5 títulos (3 do Campeonato Brasileiro e 2 do Brasileiro Série B);

Internacional – 5 títulos (3 do Campeonato Brasileiro e 1 da Copa do Brasil).

* O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que o Sport, campeão do Módulo Amarelo, deve ser reconhecido como o campeão brasileiro de 1987. Contudo, o Flamengo ainda se considera também vencedor do torneio.

