Textor esvazia Recopa e brinca com o fogo

John Textor dispensa o media training e chavões do futebol. As palavras que saem da boca do sócio majoritário da SAF do Botafogo são, assim, de uma franqueza ímpar. Por outro lado, algumas declarações ganham conotações de soberba. No último domingo (2), após o papelão do Glorioso diante do Flamengo, no Mangueirão, em Belém do Pará, o big boss menosprezou a Supercopa do Brasil, taça que o Alvinegro poderia somar no museu do palacete colonial de General Severiano se não tratasse o clássico contra o Rubro-Negro com tanto desdém. O magnata, com sua linha de raciocínio, também, por tabela, esvaziou a Recopa. Boa notícia para o Racing (ARG), adversário do Mais Tradicional neste novo desafio internacional para os atuais campeões brasileiros e da Libertadores.

O magnata norte-americano acha “ridículo” um calendário de 11 meses. Avisa que o Botafogo não pode manter a intensidade alta por este período e ganhar todos os títulos. Por fim, recorda que o foco está no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes, colocando a Copa do Brasil e a Recopa fora das prioridades. O Fogão encara fevereiro de qualquer jeito, sem conseguir competir. Tanto que o proprietário do do futebol do clube, em pleno fim de semana de decisão, viajou a Portugal para escolher um novo clube para integrar a Eagle Holding.

Desagradável

Nos dias 20 e 27 deste mês, em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, o Botafogo tem grande chance de enfrentar o Racing ainda com um treinador tampão e com várias lacunas no elenco, afinal, para os diretores da SAF, o ano só começa no fim de março ao início de abril. Até lá, dois meses de “férias”, pré-temporada e desinteresse por vitórias, como, de fato, ocorreu no domingo, contra o time da Lagoa Rodrigo de Freitas, no encontro entre uma equipe com ganas de ser campeã e outra cujo planejamento caminha na velocidade de uma corrida de cágados sob efeito de Rivotril.

Depois do último vexame, a Recopa, se não for levada a sério, apressará o divórcio entre a SAF e a torcida. Nenhum alvinegro gosta de ver alguém normalizando uma derrota para o arquirrival. O Botafogo ainda não repôs à altura as saídas de Luiz Henrique e Almada. Alguns reservas importantes, como Tiquinho e Júnior Santos, também não tiveram substitutos com a mesma qualidade. Artur pode até render no ataque. Mas está abaixo do Pantera. Jair, na defesa, é uma incógnita. Faltam muitas opções. Hoje, o time perdeu a qualidade de 2024. Queda física, tática e técnica.

Falta de coerência de Textor

A resposta de John Textor sobre a procura por um treinador para o lugar de Artur Jorge é um compêndio de soberba. O bilionário crê que vai resolver a questão em uma tacada. Nem parece que há uma longa indefinição, rivais à frente e quase 50 dias sem um comandante à frente da equipe. A SAF vai enfileirando negativas. André Jardine, Paulo Fonseca, Vasco Matos, Tata Martino e Rafael Benítez não se encantaram com o projeto do sócio majoritário. Enquanto isso, a equipe está sob a responsabilidade de Carlos Leiria, do sub-23 e da comissão técnica permanente. Uma espécie de Lucio Flavio dos novos tempos. Um dublê de treinador que fica à beira do campo, sem a mínima leitura dos cotejos.

A demora também expõe uma das maiores contradições da era SAF. Textor sempre prezou pelo estilo ofensivo de jogo, com pressão na saída de bola do adversário e protagonismo nas partidas. Tite e Roberto Mancini, os novos alvos, são exatamente opostos. Dois treinadores que privilegiam a defesa em detrimento do ataque e apostam muito mais em pragmatismo. O “Botafogo Way” foi colocado de lado para o clube ter uma grife no Mundial de Clubes.

O clube está, neste momento, sem rumo.

