Com tropeços em profusão, Fluminense tem pior início de Carioca em 44 anos

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Carioca 2025 e se complicou de vez na luta por uma vaga na semifinal da competição. Após o empate por 1 a 1 com o Boavista, no Maracanã, o Tricolor terá que ter uma reação histórica e contar com tropeços dos adversários diretos para ainda almejar um lugar entre os quatro primeiros.

Dessa forma, o Tricolor soma apenas uma vitória em sete rodadas (10ª colocação) e faz seu pior início de Estadual desde 1981. Na época, a equipe do técnico Nelsinho também venceu apenas um jogo, diante do Serrano, com dois gols de Zezé. Em sete rodadas, o time tinha cinco empates, uma vitória e uma derrota, ou seja, uma campanha até melhor que a atual.

Naquela ocasião, o Carioca era disputado em três turnos diferentes. No primeiro deles, o Fluminense ficou com a oitava colocação e apenas dois triunfos em onze partidas, bem distante das primeiras colocações. Em seguida, reagiu ao vencer seis jogos também em onze rodadas, porém ficou apenas em quinto lugar.

Na sequência daquela edição, no terceiro e último turno, a equipe de Laranjeiras ficou em terceiro e viu a decisão ser entre Flamengo e Vasco. Neste século, a pior arrancada tinha acontecido em 2005, quando foram apenas oito pontos conquistados em sete jogos, porém com duas vitórias e em turnos diferentes.

Briga por vaga também na Copa do Brasil-2026

Em 2025, os comandados do técnico Mano Menezes ocupam apenas a 10ª colocação, fora inclusive da disputa da Taça Rio, no momento. Até o fim da Taça Guanabara (primeira fase), restam quatro rodadas, e a equipe terá que alcançar a pontuação máxima para chegar aos 20 pontos e ainda sonhar com uma vaga na semifinal. Além dos dois clássicos, a equipe ainda enfrenta Nova Iguaçu e Bangu.

Contudo, os próximos dois jogos serão decisivos para o treinador. Afinal, enfrentará dois clássicos, diante de Vasco e Flamengo e em caso de dois tropeços pode se complicar também para uma vaga na Taça Rio (se classificam do quinto ao oitavo). De acordo com o regulamento da Ferj, os quatro melhores da Taça Guanabara e os vencedores da Taça e Copa Rio garantem uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

Ficar de fora de uma competição tão rentável pelo lado esportivo e financeiro seria um desastre. Vale lembrar que Mano Menezes conseguiu salvar o Corinthians de um possível rebaixamento em 2023. Entretanto foi demitido no início de 2024 justamente por um início fraco de Estadual, ainda em fevereiro. Caso não consiga fazer o Fluminense engrenar, pode ter o mesmo destino.

