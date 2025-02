Concorrência força alteração de horário em programa do Craque Neto na Band

Casa antiga, rotina nova! O Craque Neto retornou das férias com uma mudança pontual em sua grade de programação esportiva na Band. Isso porque o ‘Apito Final’, que vai ao ar aos domingos, passará a ser exibido às 21h a partir desta temporada ao invés das 18h, como habitual.

A Band avaliou a mudança como uma forma de manter a média de audiência em relação à Record, segundo o colunista Flávio Ricco. A emissora concorrente detém os direitos de transmissão do Paulistão e do Brasileirão, com partidas programadas para as 18h30 (de Brasília), e sai na frente no horário. Sendo assim, o ‘Apito Final’ trabalha com objetivo de atrair o público pós-jogo.

No último domingo, por exemplo, o programa de Neto não teve bom desempenho e perdeu parte de seu campo público para o SBT e Record – somando apenas 1 ponto. O ‘Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel’ garantiu a melhor média das três mencionadas (7,2), superando a goleada por Palmeiras sobre o Guarani, por 4 a 1, na emissora de Edir Macedo (6,4).

Craque Neto na Band

Apresentador de duas programações, o ex-jogador figura como peça-chave do jornalismo esportivo da Band. Não à toa, até mesmo a ‘Rádio Bandeirantes’ aproveita da popularidade do Craque em sua grade de participações. Ele ainda comanda o ‘Apito Final’, que vai ao ar semanalmente, e o tradicional ‘Os Donos da Bola’, com exibições diárias.

A moral é recíproca, e o apresentador chegou a recusar propostas de concorrentes para renovar seu vínculo com a Band até 2028. O ex-jogador recebeu ofertas do SBT, concorrente direta na TV aberta, e da Amazon Prime Video. Contudo, o comunicador optou por dar continuidade em sua história de quase duas décadas no canal de Edir Macedo.

