Giovane reaparece no Corinthians após 106 dias, mas futuro ainda é incerto

O Corinthians teve uma grande novidade durante a vitória contra o Novorizontino, nesta segunda-feira (03/02), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O atacante Giovane reaparece e voltou a atuar após 106 dias. Além disso, ele entrou no segundo tempo e deu a assistência para Alex Santana marcar o gol da vitória no interior paulista.

Giovane não atuava pelo Timão desde outubro do ano passado. Ele deixou de ser relacionado por não chegar a um acordo com o clube para a renovação de seu contrato, que vai até julho deste ano. O próprio técnico Ramón Díaz falou que não convocaria o atleta até ele assinar um novo vínculo com o Timão.

Contudo, a necessidade de poupar os titulares e encorpar o elenco em Novo Horizonte, fez com que o treinador voltasse a relacionar o atleta. A oportunidade desta vez, porém, não significa que o impasse esteja resolvido. Giovane ainda não renovou seu contrato e deve voltar a ficar encostado no Parque São Jorge.

“Ele tem contrato até julho. A coisa mais importante para um jogador é treinar e jogar, mais até do que a parte contratual. O clube está fazendo todo o possível para que ele fique, mas necessita jogar. Ele só pode mostrar que é um jogador internacional ou a nível local, se jogar. A parte econômica não é fácil e isso precisa ser solucionado. Mas estamos contentes com o grupo, eles estão dando o máximo e respondendo da melhor maneira”, explicou Ramón Díaz.

Giovane volta a ficar afastado

A última partida de Giovane pelo Corinthians aconteceu no dia 20 de outubro, contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. O Timão volta a campo na quinta-feira (06/02), no dérbi contra o Palmeiras, no Allianz Parque, mas Giovane deve novamente ficar fora.

