Antigo alvo do Botafogo, Cucho Hernández vai para o futebol espanhol

A laureada trajetória de Cucho Hernández na Major League Soccer (MLS) chegou ao fim. Isso porque o atacante colombiano de 25 anos foi negociado pelo Columbus Crew com o Betis, da Espanha.

Oficialmente, no site do Columbus, o clube se limitou a dizer que manteve um percentual econômico do atleta em vendas futuras. Porém, segundo o jornalista norte-americano Tom Bogert, a negociação onde Cucho assinou até 2030 com os espanhois teve custo de 16 milhões de dólares. Na cotação atual, o equivalente a R$ 93,8 milhões.

Nos últimos meses, seu nome soou como possível reforço do Botafogo para o comando de ataque. Contudo, a alta pedida salarial do entorno do atleta afastou qualquer possibilidade da negociação evoluir.

Figura que chegou em 2022 a franquia do estado de Ohio, o colombiano teve poder transformador em suas 92 partidas pelos atuais campeões da MLS. Além do título no ano passado e a final da Copa dos Campeões da Concacaf, ele também ajudou na conquista da Leagues Cup, em 2024.

Ao longo de três temporadas, Cucho Hernández fez 58 gols e deu 26 assistências, o colocando como o quinto maior artilheiro em toda a história do Columbus. Além disso, no aspecto individual, integrou por dois anos seguidos a seleção da Major League Soccer, foi vice-artilheiro em 2023 e segundo lugar na disputa do MVP em 2024. No último ano, ficou atrás somente de Lionel Messi.

Segunda chance?

A movimentação representa uma espécie de “segunda chance” para o atleta sul-americano em relação ao futebol europeu. Após surgir de maneira destacada no Deportivo Pereira e uma breve passagem no América de Cali, ele confirmou as expectativas na primeira temporada do Velho Continente com 16 gols e seis assistências no Huesca, da Espanha. Entretanto, a partir dali, rodou por Mallorca, Getafe e Watford, sem fazer o “salto” esperado para clubes de maior projeção nesses mercados.

