Ex-Corinthians, volante Dawhan acerta com o Beijing Guoan, da China

Após três temporadas atuando pelo Gamba Osaka, o volante Dawhan deixou a equipe japonesa. O brasileiro chegou ao clube nipônico em 2022 e logo se tornou titular e peça importante. Em três anos, o volante disputou 116 jogos, marcou 14 gols e deu 7 assistências. Aliás, ele foi um dos pilares da equipe na última temporada, que terminou com o vice-campeonato da Copa do Imperador e a classificação para a AFC Champions League. Dawhan comentou sobre o período no Japão.

“Foi um período muito bom para mim e toda a minha família. O Gamba Osaka é um clube fantástico, me abraçou de uma forma sensacional, demonstrando um carinho muito grande por mim e minha família, algo que mexe muito com a gente. A torcida do Gamba sempre demonstrou muito carinho. O Japão é um país fantástico e foi uma experiência muito enriquecedora, tanto esportivamente quanto pessoalmente. Aprendi bastante”, disse.

Aliás, Dawhan já está treinando com o grupo, que se prepara para a disputa da Superliga Chinesa. Por fim, o volante celebrou o acerto com o novo clube e compartilhou suas expectativas para a temporada.

“É uma grande oportunidade de poder explorar um novo mercado e um novo país. Já tenho feito treinamentos com a equipe, que é um dos grandes clubes da China e tem, na história, jogadores brasileiros. Espero poder dar continuidade a essa trajetória. Vou trabalhar muito e me dedicar para fazer uma grande temporada e ajudar o clube a conquistar os objetivos”, concluiu.

