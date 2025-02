Flamengo x Botafogo: audiência da Supercopa Rei quebra recorde na Globo

Há cinco anos que a TV Globo não atingia números tão expressivos com audiência da Supercopa Rei no Rio de Janeiro. O título do Flamengo sobre o rival Botafogo registrou 31 pontos de média para emissora, além de 52% de participação sobre os televisores ligados – o share. O clássico foi exibido pelo canal na tarde do último domingo, 2.

A Globo obteve um incremento de 19 pontos de audiência sob o comando de Luis Roberto na transmissão. Além disso, ainda de acordo com dados da ‘Kantar Ibope Media’, somou 27 pontos de share no Estado do Rio de Janeiro.

Os números na Grande São Paulo também chamaram atenção, visto que não havia clube representante em disputa. A emissora alcançou 14 pontos de audiência, crescimento de 27%, e atingiu 29% de participação. Alcançando, assim, três pontos de share.

Flamengo campeão Supercopa Rei

O Rubro-Negro não tomou conhecimento do atual campeão Brasileiro no Mangueirão, em Belém, no Pará. O que se viu foi um verdadeiro baile em vermelho e preto, que poderia, inclusive, ter terminado com placar ainda mais elástico. De todo modo, o Flamengo contou com uma tarde inspirada de um de seus ídolos, Bruno Henrique, para superar o rival por 3 a 1 e levantar o primeiro troféu da temporada.

Bruno Henrique abriu o placar ainda aos 13 minutos, após converter o pênalti sofrido por Lucas Halter. O dilúvio até tentou esfriar os ânimos rubro-negros, mas sem sucesso. Na volta do clássico, após mais de uma hora de paralisação, o camisa 27 precisou de apenas quatro minutos para mostrar que o Mangueirão, ao menos naquela tarde, tinha dono. O atacante recebeu um bom passe de Michael e chutou de primeira no ângulo direito de John para ampliar a vantagem, aos 19′.

O time seguiu compacto, incisivo, imponente e dominante por praticamente toda partida. Até que aos 37′, Luiz Araújo aproveitou nova vacilada de Lucas Halter, roubou a bola, entrou na hora e, de cavadinha, sacramentou a vitória rubro-negra. Patrick de Paula até descontou aos 41′, mas só por honra.