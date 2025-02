Flamengo vai poupar titulares da Supercopa em jogo do Carioca; veja relacionados

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para a partida contra a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (5), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís preferiu preservas os titulares que atuaram na partida diante do Botafogo pela Supercopa Rei, no último domingo. A partida acontece, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá.

Danilo, Juninho, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Luiz Araújo são os principais nomes que ficarão à disposição do técnico Filipe Luís. Eles, aliás, participaram das atividades de segunda e terça-feira.

Por outro lado, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata não vão viajar. Eles foram ao campo, mas apenas correram de tênis e depois retornaram à parte interna do CT do Ninho do Urubu.

Além deles, Léo Pereira, De la Cruz e Michael, entretanto, fizeram trabalho na academia. O zagueiro, aliás, sentiu um problema físico na final. Gerson, que admitiu ter tomado injeção para dores na coxa, correu normalmente ao lado dos companheiros.

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Dyogo Alves, Léo Nannetti e Matheus Cunha;

Zagueiros: Carbone, Cleiton, Danilo e João Victor;

Laterais: Ayrton Lucas, Daniel Sales e Gusttavo;

Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, Evertton Araújo, João Alves, Lucas Vieira, Matheus Gonçalves e Pablo Lucio;

Atacantes: Everton Cebolinha, Felipe Teresa, Guilherme, Juninho, Luiz Araújo, Shola e Wallace Yan.

O Flamengo soma 10 pontos e ocupa a quinta colocação na Taça Guanabara, com um jogo a menos. Depois da Portuguesa, o Rubro-Negro tem três clássicos na sequência antes da última rodada contra o Maricá.

