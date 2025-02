Fluminense divulga informações de ingressos para o clássico contra o Flamengo

O Fluminense vai abrir nesta terça-feira (04), a partir das 15h (de Brasília), os check-ins de sócios para o clássico contra o Flamengo. O duelo acontece no próximo sábado (08), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Carioca. Assim, a venda online para não-sócios terá início na quinta-feira (06/02), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na sexta (07).

Antes de enfrentar o arquirrival, o Tricolor terá mais um clássico. Nesta quarta-feira (5), a equipe mede forças com o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

No momento, porém, o Fluminense não consegue se encontrar na temporada e soma apenas uma vitória em sete partidas até aqui. Dessa forma, o time ocupa apenas a 10ª colocação, com 7 pontos. Agora, terá que ter uma arrancada final e torcer por uma combinação de resultados para garantir uma vaga na semifinal.

Diante deste cenário, o técnico Mano Menezes começa a ver a pressão aumentar sobre seu trabalho. Afinal, o Tricolor não apresenta um padrão tático e sofre com ausências como a de Paulo Henrique Ganso (leve miocardite)

Confira as informações da venda de ingressos do Fla-Flu

Valores

SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20

3 – Arquiba Raiz – R$ 40

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 48

5 – Guerreiro – R$ 64

6 – Leste Raiz – R$ 80

7 – Inteira – R$ 80

8 – Meia-entrada – R$ 40

LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30

3 – Arquiba Raiz – R$ 60

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 72

5 – Guerreiro – R$ 96

6 – Leste Raiz – R$ 120

7 – Inteira – R$ 120

8 – Meia-entrada – R$ 60

LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 25

3 – Arquiba Raiz – R$ 50

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 60

5 – Guerreiro – R$ 80

6 – Inteira – R$ 100

7 – Meia-entrada – R$ 50

OESTE (TORCIDA MISTA)

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 37,50

3 – Arquiba Raiz – R$ 75

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 90

5 – Guerreiro – R$ 120

6 – Leste Raiz – R$ 150

7 – Inteira – R$ 150

8 – Meia-entrada – R$ 75

MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)

1 – Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

2 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600

3 – Inteira – R$ 600

4 – Meia-entrada – R$ 337,50

