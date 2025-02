Piquerez celebra bom retorno após cirurgia e projeta Derby

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (04), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o Derby. Na quinta-feira (06/02), o Verdão encara o Corinthians, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. E o lateral-esquerdo Piquerez vive a expectativa de ser novamente titular em um clássico.

Afinal, o jogador se recuperou de uma grave cirurgia no joelho esquerdo em 2024 e voltou a atuar agora no começo de 2025. Nesta temporada, ele já soma dois jogos e uma assistência. Ao site oficial do Verdão, o uruguaio falou sobre a recuperação e o retorno com boas atuações.

“Foram seis meses e um pouquinho mais, com muitas coisas que passaram no caminho, mas, com a ajuda de todo mundo aqui, de todos da Academia de Futebol, de todo mundo, conseguimos superar isso. Graças a Deus, já passou. Agora já voltei a estar junto ao grupo, a estar à disposição, que é o que todo jogador quer fazer, e agora é poder ajudar a equipe, seja onde for. Contra o Guarani, pude ajudar com uma assistência, mas o mais importante é que conseguimos voltar à vitória, que era muito importante para nós, ainda mais para chegar ao Derby da melhor maneira possível”, disse Piquerez.

Piquerez projeta o Derby

Além disso, o uruguaio também projetou o clássico contra o Corinthians. O Verdão perdeu o último Derby, mas na condição de visitante. No Allianz Parque, o Palmeiras não é derrotado pelo rival desde 2019.

“Clássico é sempre clássico, ainda mais contra o Corinthians, e temos que ganhar. De qualquer maneira, jogando bonito ou jogando feio, temos que ganhar, ainda mais em casa. Esperamos o apoio de toda nossa torcida, todo mundo vibrando juntos e puxando para o mesmo lado, que vai dar tudo certo”, completou o uruguaio.

