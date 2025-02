Comissão técnica da Seleção fará ‘tour’ pela Europa antes da convocação

A comissão técnica da Seleção Brasileira viaja nesta semana à Europa para observar os jogadores que atuam nas principais ligas do mundo. O técnico Dorival Jr., os assistentes técnicos Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o coordenador técnico Juan Santos vão acompanhar os jogadores em quatro países (França, Inglaterra, Espanha e Itália), além de assistir partidas da Liga dos Campeões da Europa.

Os quatro vão visitar também os centros de treinamento das equipes. No total, eles vão percorrer 15 cidades. No dia 20 de março, o Brasil recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h.

Lucas Silvestre irá à Madri na sexta-feira (7) para começar a rotina de trabalho no dia seguinte, no clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O treinador Dorival Jr. encontrará o assistente técnico no domingo (9). Juntos, estarão presentes em partidas do Campeonato Espanhol e Inglês e no confronto entre Manchester City e Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

Já Pedro Sotero e Juan Santos viajam rumo à Paris na quinta-feira (6) para dar início às observações. Até o dia 18, estarão presentes em confrontos do Campeonato Francês e Italiano e no duelo entre Monaco e Benfica, pela Liga dos Campeões.

Por fim, o treinador Dorival Jr. retorna ao Brasil no dia 18 e o coordenador técnico Juan, no dia 19. Ambos darão sequência às análises de jogos do futebol brasileiro. No entanto, Pedro Sotero irá encontrar com Lucas Silvestre no dia 19, em Birmingham, na Inglaterra. A dupla, afinal, seguirá as observações no país até o dia 24.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.