Quem mais ganhou títulos na Europa entre os rivais de Neymar no Brasil?

Neymar retornou ao Santos e trouxe na bagagem uma das carreiras mais vitoriosas que um jogador brasileiro já construiu na Europa. Se as competições que acontecem no Velho Continente são as de mais alto nível no mundo, o site “Torcedores.com” correu atrás para descobrir quais são atualmente os jogadores e os elencos do futebol brasileiro com mais títulos no futebol europeu para se gabar.

Foram considerados todos os planteis atualizados dos 20 clubes da Série A até o último dia 3, e contabilizados todos os títulos oficiais de primeira divisão conquistados por jogadores em qualquer um dos países que fazem parte da Uefa, entidade que organiza o futebol na Europa.

Flamengo tem o elenco mais vitorioso na Europa

Neymar trouxe nada menos que 21 títulos conquistados por Barcelona e Paris Saint-Germain, mas, ainda assim, quem tem o elenco mais vencedor na Europa não é o Santos e, sim, o Flamengo. São 45 títulos no futebol europeu, conquistados por 11 jogadores diferentes do elenco, reforçando o status do rubro-negro como o dono do plantel mais forte do país. Danilo, reforço mais recente do time carioca, soma 16 títulos.

A diferença do Flamengo para os outros elencos não é tão grande quanto poderia se imaginar e o Corinthians também tem um elenco com muitos títulos europeus, 44, para ser mais exato, conquistados por oito jogadores diferentes. E se engana quem pensa que o holandês Depay é o maior vencedor no elenco paulista. André Ramalho soma 17 títulos no Velho Continente.

São Paulo e Internacional também possuem 44 títulos europeus distribuídos entre os jogadores dos respectivos elencos. Destaques para o são-paulino Lucas e o colorado Fernando, com 18 títulos cada.

Apesar da injeção de títulos conquistados na Europa promovida por Neymar, o elenco do Santos é ainda o sexto com mais troféus no Velho Continente, conquistados por outros cinco jogadores além de Neymar: Tiquinho (cinco), Brazão, Peres, Rincón (dois) e Wendel Silva (um).

Os dez elencos brasileiros com mais títulos conquistados no Velho Mundo:

1 – Flamengo: 45

2 – Corinthians: 44

3 – São Paulo: 44

4 – Internacional: 44

5 – Vasco: 35

6 – Santos: 33

7 – Fluminense: 31

8 – Atlético-MG: 27

9 – Fortaleza: 27

10 – Botafogo: 21

Thiago Silva: jogador em atividade no Brasil com mais títulos na Europa

Apesar da quantidade de títulos na Europa, Neymar ainda perde para Thiago Silva no quesito. O zagueiro do Fluminense é o jogador em atividade no Brasil com mais títulos na Europa, são 28 troféus. Sozinho, Thiago Silva tem mais conquistas na Europa que os elencos inteiros de 13 times da Série A.

Neymar é o segundo jogador no futebol brasileiro com mais títulos europeus e depois dele aparece David Luiz, zagueiro do Fortaleza, com seus 19 campeonatos conquistados na Europa.

Curiosamente, apesar da presença cada vez maior de europeus no futebol brasileiro, Memphis Depay é apenas o 13º jogador em atividade no futebol brasileiro com mais títulos na Europa. O holandês trouxe nove conquistas ao chegar ao Corinthians ano passado.

Por outro lado, Dimitri Payet desembarcou no Vasco em 2023 sem nunca ter sido campeão na carreira. Se o meia francês conseguir levantar uma taça pelo cruz-maltino, será campeão no Brasil sem ter vencido na Europa.

Os dez jogadores em atividade no Brasil com mais títulos na Europa:

1 – Thiago Silva (Fluminense): 28

2 – Neymar (Santos): 21

3 – David Luiz (Fortaleza): 19

4 – Lucas Moura (São Paulo): 18

5 – Fernando (Internacional): 18

6 – André Ramalho (Corinthians): 17

7 – Danilo (Flamengo): 16

8 – Hulk (Atlético-MG): 15

9 – Alex Sandro (Flamengo): 15

10 – Alan Patrick (Internacional): 13

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.