Mourinho x Icardi: Argentino chama português de chorão após polêmica na Turquia

Dois grandes nomes do futebol europeu estão trocando provocações na liga turca nesta semana. Desse modo, de um lado, o técnico José Mourinho, comandante do Fenerbahçe, ironizou um lance em que Davinson Sánchez, zagueiro do Galatasaray, desviou a bola com a mão na área na vitória por 1 a 0 sobre o Gaziantepspor.

Contudo, a penalidade não foi marcada, Mourinho usou as redes sociais para comentar o lance. Ele acabou sendo respondido por Icardi, atacante do Galatasaray, que o chamou de chorão. O jogador alterou a famosa expressão “The Special One”, título de um dos livros sobre o treinador português, para “The Crying One” (o chorão).

“No Mundial de Handebol que terminou no domingo passado, meu Portugal chegou brilhantemente às semifinais, e quero felicitá-los por tamanha conquista e pelo impacto que irão criar na juventude do nosso país”, declarou Mourinho em uma rede social.

Classificação das equipes de Mourinho e Icardi na Turquia

Icardi, aliás, não joga desde novembro do ano passado e se recupera, portanto, de uma contusão no joelho direito. O Galatasaray, time do argentino, lidera o Campeonato Turco com 57 pontos, seis a mais que o Fenerbahçe de José Mourinho.

