Betis prolonga acordo com Johnny até 2030

Cria da base do Internacional, o meio-campista Johnny prolongou seu acordo vigente com o Betis, da Espanha. Assim, o atleta de 23 anos e a representação da Andaluzía passam a ter vínculo com validade até 2030.

Nos canais oficiais do clube, o atleta com vivência também na seleção dos Estados Unidos exaltou a sensação de pertencimento desde que desmbarcou no clube, em dezembro de 2023. Nesse ínterim, foram 44 partidas entre LALIGA, Copa do Rei e Conference League com dois gols e três assistências.

“A verdade é que tento retribuir todo o carinho que tive de todo o clube e da torcida. Espero continuar representando a equipe dentro de campo. É um lugar onde me sinto em casa. Estou muito contente aqui e espero seguir evoluíndo, crescendo com meus companheiros e toda a equipe”, destaca Johnny.

Desde as primeiras atuações com a camisa do clube espanhol, as aparições do ex-Inter impressionaram pelo rápido processo de adaptação. Não por acaso, sondagens de clubes como Atlético de Madrid, Liverpool e Tottenham surgiram na atual janela de transferências.

Nesse contexto, a única proposta formal teria vindo de outro clube que milita na Premier League, o Wolverhampton. A oferta dos ingleses chegou a 20 milhões de euros (R$ 120,2 milhões), algo considerado como insuficiente pelo Betis para negociar seu meio-campista. Entretanto, na análise dos espanhois, a ideia é receber uma proposta que parta de 25 milhões de euros (R$ 150,2 milhões).

