Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio terá o Juventude como o seu próximo adversário, nesta quarta-feira (05/02), às 22h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Há grande probabilidade de o Imortal utilizar um time alternativo, dessa vez no embate pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Tal decisão se explica porque o compromisso seguinte será o clássico com o Internacional.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 22h.

Como chega o Juventude

O Jaconero lidera o Grupo C do Estadual, com nove pontos, após três vitórias e uma derrota em quatro rodadas no torneio. A propósito, em sua última partida, garantiu um triunfo por 2 a 0 no clássico com o Caxias. Por outro lado, o treinador Fábio Matias terá que buscar soluções para escalar seu time. Afinal, seis jogadores estão entregues ao departamento médico. No caso, Rodrigo Sam, Caíque, Danilo Peixoto, Adriano Martins, Cipriano e Gilberto são desfalques por questões físicas.

Como chega o Grêmio

O Imortal encontra-se na liderança do Grupo A, com dez pontos, e permanece invicto no Campeonato Gaúcho, com três vitórias e um empate, além de ainda não ter sofrido gol. Como o Grêmio tem o clássico com o Internacional no fim de semana, deve priorizá-lo. Portanto, a expectativa é de que mais uma vez o treinador Gustavo Quinteros use um time alternativo no Estadual.

Além disso, há algumas baixas por problemas físicos, como são os casos do zagueiro Kannemann e do lateral-esquerdo Mayk, que ainda se recuperam de lesão. O lateral-direito Igor Serrote e o atacante Nathan Fernandes integram o grupo da Seleção Brasileira sub-20 durante a disputa do Sul-Americano sub-20 na Venezuela.

JUVENTUDE X GRÊMIO

5ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 05/02/2025 (sábado), às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel, Felipinho; Geraldo, Jadson, Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny. Técnico: Fábio Matias.

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

