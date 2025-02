Entenda polêmica envolvendo arbitragem escolhida por Ednaldo na Bahia

O presidente da CBF, Ednaldo Pereira, novamente se envolve em polêmicas, pois é responsável pela escala de arbitragem do Campeonato Baiano. A atuação do assistente Alessandro Álvaro Rocha de Matos no último Ba-Vi, realizado no domingo (2), gerou reclamações por parte da torcida do Bahia.

Aliás, o clássico terminou empatado sem gols pela sexta rodada do estadual. Além do assistente, o juiz Bruno Pereira Vasconcelos também foi duramente criticado pelos torcedores do Tricolor de Aço.

Todavia, segundo relatos da torcida, Alessandro Álvaro já protagonizou outros episódios polêmicos em clássicos. Em 1998, validou um gol no qual a bola não cruzou a linha. Dez anos depois, anulou um gol legítimo ao marcar um impedimento inexistente, prejudicando o Bahia na final contra o Vitória pelo estadual.

VAR não é utilizado na fase inicial do estadual baiano

Esses e outros lances foram, portanto, relembrados pelos torcedores, que agora questionam a presença constante do assistente em jogos do Bahia, especialmente contra o Vitória. Vale destacar que as fases iniciais do Campeonato Baiano não contam com a ferramenta do VAR.

