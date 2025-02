Ingleses elegem Vitor Reis entre 50 jovens mais talentosos do futebol mundial

A revista britânica World Soccer, em sua edição de fevereiro em 2025, elegeu os 50 jovens mais talentosos do futebol mundial. A seleção contou com a avaliação dos especialistas do próprio jornal, que acreditam que a maioria destes atletas estarão presentes na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita. Entre os nomes, o zagueiro do Manchester City, Vitor Reis, foi um dos destaques.

“A última revelação do Palmeiras, porém, diferente de Endrick e Estevão, não é um atacante. É um zagueiro com muita personalidade, que junta classe, liderança e habilidades de leitura de jogo e movimentação”, analisam, portanto, os especialistas da revista.

Aliás, Vitor chegou recentemente ao Manchester City. O atleta, no entanto, foi transferido ao clube inglês por 37 milhões de euros fixos (cerca de 232 milhões de reais). A venda foi considerada a maior de um zagueiro na história do futebol brasileiro, muito à frente do segundo colocado, Beraldo, cedido do São Paulo ao PSG por 20 milhões de euros (aproximadamente 125 milhões de reais).

“O Vitor sempre foi um jogador de muita personalidade. Desde cedo identificamos essas características nele, de liderança e determinação em campo. Trabalhamos muito o atleta fora de campo, para que ele possa chegar pronto ao exterior. O resultado é o que estamos presenciando: maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro e o reconhecimento mundial sobre a qualidade do atleta, além de grande expectativa para o futuro”, destaca Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa que administra a carreira de Vitor e de mais de 100 jogadores nas principais ligas do mundo.

Números de Vitor Reis

Todavia, por fim, o aplicativo Flashscore, plataforma que é líder global em resultados e estatísticas ao vivo, o zagueiro disputou 22 jogos na última temporada, balançando as redes em duas oportunidades. Desse modo, pelo Campeonato Brasileiro, atuou em 16 partidas como titular. Assim, o atleta teve 12 divididas ganhas, 78 rebatidas, 62 recuperações de bola, 13 interceptações, 9 bloqueios, 707 passes completos e quatro passes decisivos. Ao final do ano, Vitor foi eleito o melhor zagueiro do ano pelo Troféu Mesa Redonda.

