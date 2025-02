Danilo, do Flamengo, se reúne com atletas da Seleção Sub-20

O lateral-direito titular da Seleção Brasileira, Danilo, se reuniu com os atletas da Amarelinha Sub-20 na tarde desta terça-feira (4). A conversa aconteceu no dia da estreia no hexagonal final, contra o Uruguai, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

Recém-chegado ao Flamengo e campeão da Supercopa Betano Rei 2025 no domingo (2), Danilo, afinal, prestou seu apoio à Seleção Sub-20 na competição. Ele reforçou que a força coletiva será fundamental para o sucesso da campanha brasileira no torneio.

“Minha palavra é que confiem na força que têm de maneira coletiva, porque isso vai fazer com que possam superar os momentos de dificuldade. Espero que vocês possam se comportar como um grupo, isso vai fazer de vocês uma equipe muito mais forte”, reforçou Danilo.

O encontro, portanto, foi realizado de forma virtual e contou com a presença de toda a delegação brasileira. O departamento de Seleções almeja integrar as diferentes categorias da Amarelinha, promovendo a interação entre os jogadores.

Antes do início da competição, o técnico Dorival Jr. conversou com jogadores e comissão técnica para reforçar seu suporte e destacar a importância do Sul-Americano Sub-20.

Além do treinador e do capitão, Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral, chegou em Caracas nesta terça. Além dele, Cícero Souza, que acompanha a delegação desde o início da preparação no início de janeiro, tem como intuito integrar a Seleção Sub-20 com a Seleção Principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.