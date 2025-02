Newcastle x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

O primeiro finalista da Copa da Liga Inglesa será definido nesta quarta-feira (5). Newcastle e Arsenal se enfrentam às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Carabao Cup. Após o empate por 2 a 2 no Emirates Stadium, em Londres, as equipes se enfrentam no St. James’ Park em busca da classificação. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Liverpool x Tottenham na decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Alvo do Real Madrid, Alphonso Davies renova com o Bayern de Munique até 2030

Como chega o Newcastle

O Newcastle quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para confirmar a vaga na final da Copa da Liga Inglesa e seguir com o sonho de conquistar este título inédito na história do clube. Após segurar o empate em Londres, o time precisa de uma vitória simples diante de seus torcedores para garantir a classificação.

No entanto, o Newcastle vem de uma derrota em casa para o Fulham na Premier League e desperdiçou a oportunidade de entrar no G-4 do Campeonato Inglês.

Ao mesmo tempo, o técnico Eddie Howe terá que lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Lascalles, Callum Wilson, Harvey Barnes e Jamal Lewis, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal chega em grande momento para buscar a classificação fora de casa. Isto porque os Gunners atropelaram o Manchester City com uma goleada por 5 a 1 no último final de semana, pela Premier League. Além disso, o time londrino está vivo na briga pelo título nacional e já está classificado para as oitavas de final da Champions.

Contudo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns desfalques confirmados no time. Gabriel Jesus, Tomiyasu, Ben White e Saka seguem no departamento médico do clube e são baixas confirmadas.

Newcastle x Arsenal

Semifinal da Copa da Liga Inglesa (jogo de volta)

Data e horário: quarta-feira, 05/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING).

Newcastle: Dubravka; Livramento, Fabian Schar, Burn e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joe Willock; Murphy, Isak e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Declan Rice, Thomas Partey e Odegaard; Gabriel Martinelli, Trossard e Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.