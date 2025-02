Tiquinho admite ansiedade por estreia de Neymar no Santos: ‘Tá f…!’

Tiquinho Soares foi apresentado pelo Santos nesta terça-feira (4). Mesmo com estreia pelo Peixe, o atacante de 34 anos só deu agora sua primeira entrevista. Obviamente, o jogador foi questionado sobre a presença de Neymar. O novo reforço, aliás, destacou a ansiedade do grupo pela estreia do astro no Peixe.

“Eu tô doidinho para treinar com ele e ver como ele desenrola. Estou ansioso demais. O mundo todo está ansioso para que a gente possa ver o Neymar jogar. Que eu possa estar no 11 junto com o homem. Trabalhar juntos e fazer o melhor pelo Santos. Estou ansioso demais. Doidinho”, disse antes de complementar.

“Estamos falando de um cara foda. Desculpa falar, mas é isso (risos). O homem é embaçado! Tá foda mesmo. Todo mundo ansioso. Espero que dê tudo certo. Importante é ver o sorriso no rosto dele. É prazeroso. Queremos estar a altura dele para ajuda-lo e ajudar ao Santos”, destacou.

“Dá frio na barriga porque ele é fora de série. Tenho que estar bem para tudo dar certo. Ele é extraclasse. Tenho que estar bem e focado que as coisas acontecerão naturalmente”, reforçou.

Chuva de gols?

Novo camisa 9 da Vila Belmiro, Tiquinho, afinal, prometeu entrega em campo e buscar fazer o máximo de gols que puder para ajudar o Santos. O novo atacante, portanto, firmou contrato com o Peixe até o fim da temporada 2027.

“Se eu fizesse uns 50 era bom, né? (risos)Toda vez que me apresento em um clube, você prometer gols só uns caras fora de série, como Ronaldo e Romário. Eles prometiam e faziam. Eu prometo me entregar ao máximo e trabalhar bastante. O gol é consequência do meu trabalho. Temos o desejo de fazer o máximo de gols. Prometo raça, determinação, ajudar meus companheiros e estar bem posicionado para fazer os gols”, brincou.

Movimentação

Aliás, Tiquinho também fez questão de frisar que sair para buscar a bola fora da área não é uma das suas principais características. Por conta disso, o atacante revelou conversas com jogadores sobre isso.

“É uma característica porque não gosto de ficar sem tocar na bola muito tempo. Gosto de baixar as linhas para participar do jogo. Senão você passa desapercebido do jogo. Por vezes não farei gol ou darei assistências, mas vou abrir espaço para meus companheiros. Sobre o Deivid Washington. Espero que venha, não sei de nada ainda. Sobre o Luca também é um grande jogador. Temos conversado, ele tem pedido dicas (risos). O que nosso treinador pedir vamos tentar ajudar da melhor forma. Importante é o que for melhor ao Santos”, disse.

Trechos da coletiva de Tiquinho

Negociação com Santos: “Estamos falando de Santos. Quando surgiu a possibilidade falei com os familiares, tive conversa particular com o professor Caixinha. Não sabia, não (risos) que o Neymar viria. Mas quando ouvi o boato fiquei na expectativa. Bom que ele chegou na hora certa e eu também (risos).”

Conversa com os jovens: “Vou mais pelo trabalho, da dedicação. Porque o talento nós temos. Deus nos dá o talento. O que eu falo é trabalhar, focar para que, um dia, o cara possa se tornar um grande jogador. Já falei com o Luca, estamos tentando dar um suporte para passar confiança. O Bontempo também. O moleque é bom, fez um grande jogo. O bom é que eles tentam conversar com você.”

Jogar sem camisa10: “Quando você joga com o 10, eu como 9 não vou tentar sair tanto da área porque o 10 vai me pifar, dar passe para que possa fazer gol. Estamos falando de grandes jogadores como Soteldo, o Neymar que nem joga nada (risos). Quando você tem um 10 com condições de servir o atacante melhora mais. Mas depende do jogo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.