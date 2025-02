Flamengo fecha acordo com última família das vítimas do incêndio do Ninho

O Flamengo fechou um acordo com a família de Christian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Eles eram os únicos que ainda não haviam chegado a um consenso com a diretoria anterior. O clube afirmou que o acordo “era prioridade máxima da atual administração”.

As conversas entre o clube e a família foram abertas no final do mês passado. O processo estava em curso na Justiça do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 e matou 10 jovens das categorias de base.

No ano passado, a Justiça condenou o Flamengo a pagar R$ 2,82 milhões de danos morais para os pais de Christian e R$ 120 mil ao irmão. Além disso, uma pensão mensal de R$ 7 mil até 2048 ou até o falecimento dos genitores.

O valor, aliás, é menor do que inicialmente pedia a família. Na ação constava R$ 5,2 milhões de danos morais para os pais e R$ 240 mil para o irmão. A pensão foi de R$ 3,9 milhões, à vista ou parcelado por mês. No entanto, a quantia é maior do que a sugestão na época da Câmara de Conciliação, que propôs indenização de R$ 2 milhões e pensão mínima de R$ 10 mil para cada família por cerca de 30 anos.

Nota do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que celebrou acordo com a família de Christian Esmério em relação ao processo nº 0305333-17.2021.8.19.0001, que tramita na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e trata do pleito da última família ainda não indenizada pelo acidente ocorrido no Ninho do Urubu em 2019.

O Flamengo entende que não há dinheiro no mundo que possa aplacar a dor pela perda de um filho ou de um irmão, mas continuar litigando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, poderia impor ainda maior sofrimento à família, o que não é o desejo do Clube. Desta forma, terminar o processo e permitir à família a compensação financeira, mediante a celebração do acordo, era prioridade máxima da atual Administração do Flamengo”.

