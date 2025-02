Bologna vence a Atalanta e avança à semifinal da Copa da Itália

O Bologna está na semifinal da Copa da Itália. Nesta terça-feira (4), a equipe foi a Bérgamo e venceu a Atalanta por 1 a 0, gol do argentino Santiago Castro, já na reta final da partida. Agora, aguarda o vencedor de Juventus e Empoli na próxima fase da competição, em jogos que serão realizados em abril.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, quando jogam pelo Campeonato Italiano. No sábado (8), a Atalanta visita o Verona, às 11h (de Brasília). O Bologna também atuará fora de casa, porém no domingo (9), contra o Lecce, às 14h.

A Atalanta teve mais volume no primeiro tempo, mas pouco criou chances efetivas. A equipe de Bérgamo até circulava perto da área do Bologna, no entanto não foi tão perigosa.

Contudo, o segundo tempo foi diferente. Muito mais movimentado e com chances claras de gol, para ambos os lados. A Atalanta chegou logo no início com Bellanova, que obrigou Skorupski a fazer grande defesa. O Bologna também teve sua oportunidade com Pobega, que fez Rui Patrício se esticar todo para jogar para escanteio.

Gian Piero Gasperini fez substituições e lançou Cuadrado pela esquerda e Maldini, e a dupla entrou bem, criando muito perigo para a defesa do time visitante. O colombiano teve boa chance e parou no goleiro. Do outro lado, o Bologna também ficou perto de abrir o placar.

Pelos visitantes, Vincenzo Italiano também recorreu ao banco de reservas para dar um novo gás ao time. A substituição foi certeira: aos 35, Lykogiannis bateu falta da intermediária e o argentino Santiago Castro, que havia entrado dois minutos, antecipou-se a Rui Patrício para colocar o Bologna em vantagem. A Atalanta foi para o abafa nos minutos finais, mas não conseguiu o empate que levaria o duelo para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.