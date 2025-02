Atlético de Madrid atropela Getafe e vai à semifinal da Copa do Rei

O Atlético de Madrid é o primeiro semifinalista da Copa do Rei da Espanha. Nesta terça-feira (4), os Colchoneros golearam o Getafe por 5 a 0, no Estádio Metropolitano, e confirmaram a classificação sem grandes dificuldades. Além do gol marcado pelo brasileiro Samuel Lino, o atacante Giuliano Simeone, filho do treinador, foi o grande destaque da partida com dois gols. O argentino, inclusive, esteve perto de anotar um hat-trick, mas o terceiro tento do camisa 22 acabou sendo anulado por impedimento no início da jogada. Na reta final da partida, Ángel Correa e Alexander Sorloth, que saíram do banco de reservas, completaram a vitória na capital espanhola.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid aguarda os próximos duelos desta fase de quartas de final para saber quem poderá estar no seu caminho na semifinal. Os últimos confrontos antes da grande decisão serão definidos por sorteio.

Ao mesmo tempo, o Atléti confirmou o grande momento sob o comando do técnico Diego Simeone. Além de confirmar a classificação direta para as oitavas de final da Champions e as três vitórias consecutivas, o time colchonero chega embalado para o clássico contra o Real Madrid, no próximo sábado (8), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, valendo a liderança do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Getafe se despede da Copa do Rei e terá que se contentar apenas com a disputa do Campeonato Espanhol, no qual a equipe luta pela permanência em La Liga. Isto porque o time está na 14ª posição, com 24 pontos, apenas três acima do Alavés, primeiro na zona de rebaixamento.

Atlético de Madrid x Getafe

O Atlético de Madrid fez um grande primeiro tempo e teve uma de suas melhores atuações na temporada. A equipe dominou completamente o jogo e levou a vantagem de 3 a 0 para o intervalo. Giuliano Simeone foi o grande destaque do Atléti, com dois gols marcados. Além do filho do treinador, o brasileiro Samuel Lino completou o placar parcial antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Atlético manteve o domínio do jogo e, após bela jogada pela esquerda, com participação de Samuel Lino, Giuliano Simeone balançou a rede, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento no início da jogada. Com o passar do tempo e a vitória encaminhada, o Atléti diminuiu o ritmo e não teve dificuldades de ampliar o resultado. Dessa maneira, ainda deu tempo para Ángel Correa e Alexander Sorloth, que saíram do banco de reservas, confirmarem a goleada no Estádio Metropolitano.

Quartas de final da Copa do Rei da Espanha

Terça-feira (4/2)

Atlético de Madrid 5×0 Getafe

Quarta-feira (5/2)

Leganés x Real Madrid – 17h

Quinta-feira (6/2)

Real Sociedad x Osasuna – 15h30

Valencia x Barcelona – 17h30

*Horários de Brasília.

