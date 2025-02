Santos anuncia o atacante Gabriel Veron, ex-Cruzeiro

O Santos anunciou a contratação do atacante Gabriel Veron por empréstimo junto ao Porto, de Portugal, na noite desta terça-feira (4). Assim, o atleta chega para reforçar o time paulista até dezembro de 2025. Aliás, no contrato há opção de compra após o fim do acordo.

O jogador já está presente no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para fazer sua estreia pelo Peixe. Campeão da Série B em 2024, o Peixe disputa o Paulistão, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na temporada.

Sétimo reforço do Santos na janela, Gabriel Veron tem 22 anos e iniciou sua carreira no Palmeiras, onde estreou como profissional em 2019. Considerado uma das maiores promessas da base, o atacante jogou no clube por quatro temporadas, com 95 partidas, 14 gols, 14 assistências e cinco títulos.

Posteriormente, em 2022, foi para o Porto, onde disputou 26 jogos na primeira temporada, marcando um gol e distribuindo quatro assistências. Em dezembro de 2023, foi emprestado ao Cruzeiro, com 36 jogos, seis gols e duas assistências.

