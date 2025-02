Cristiano Ronaldo critica liga disputada por Messi: ‘Claramente inferior à Saudita’

O atacante Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, se tornou um defensor do futebol da Arábia Saudita. Desde sua chegada ao clube em 2023, ele tem destacado o crescimento da liga saudita. No entanto, desta vez, o português não poupou críticas à liga americana, onde Lionel Messi joga.

Em entrevista ao programa espanhol ‘La Sexta’, Ronaldo afirmou que a Major League Soccer (MLS) é tecnicamente inferior à saudita.

“As pessoas falam demais sem saber o que estão dizendo. Fico triste porque a realidade é diferente quando se fala da Arábia Saudita e quando se fala dos Estados Unidos. A MLS é claramente pior. A Arábia acaba sendo subestimada, mas eu sei que as pessoas não entendem do que estão falando”, afirmou Ronaldo.

O jogador também destacou que o desafio de jogar no Oriente Médio tem sido uma experiência enriquecedora em sua carreira.

“Na Arábia Saudita, tudo está indo muito bem. Já se passaram quase dois anos e estou realmente aproveitando a experiência. Gosto de viver aqui, minha família também. Sempre enfrentei desafios na minha vida, desde que deixei a Madeira aos 12 anos. Não me intimido com grandes desafios, eu gosto”, concluiu.

