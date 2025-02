Sport e Fortaleza jogam nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. No Grupo A, o Tricolor cearense é o líder e o Rubro-Negro pernambucano ocupa a segunda colocação, com os mesmos três pontos e apenas um gol a menos no saldo. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia sua cobertura às 20h com um esquenta sob o comando de Ricardo Froede.