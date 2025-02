Palmeiras sonha com Vitor Roque e encaminha empréstimo de Rômulo

O Palmeiras segue na atividade dentro do mercado da bola. Só que, ao invés de olhar para soluções atuais, o Verdão já olha para o futuro. O clube buscou informações sobre a situação de Vitor Roque, atualmente emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, com o foco no Super Mundial de Clubes.

A ideia é recorrer a Roque na segunda janela, que acontece entre os dias 2 e 10 de junho, caso as atuais opções não correspondam. No caso, o Palmeiras contrataria o atacante para ser o principal nome do ataque no torneio que acontece nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

O departamento de futebol do clube entende que não vale a pena ir atrás de outro nome agora, se há a possibilidade de uma contratação melhor depois. Vitor Roque é o vice-artilheiro do Betis no Campeonato Espanhol, com sete gols, e vive seu melhor momento desde a sua tumultuada chegada à Europa no ano passado.

Rômulo de saída

Um movimento atual do Palmeiras é o empréstimo do meia Rômulo ao Ceará. O Verdão cederá o jogador ao Vozão para que ele ganhe minutagem, em um vínculo que vai até o final do ano, sem opção de compra e com os salários pagos pelo clube cearense.

Rômulo chegou ao Palmeiras após ir bem no Campeonato Paulista, pelo Novorizontino. Entretanto, não conseguiu muito destaque. N ano passado, disputou apenas 12 partidas e deu uma assistência. Já em 2025, esteve em campo em quatro oportunidades.

