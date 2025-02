Com um a menos, Brasil vence o Uruguai pela fase final do Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta terça-feira (4), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O gol que garantiu a vitória foi do camisa 10 Pedrinho, na segunta etapa.

Com o resultado, a Seleção Brasileira iniou a última fase do torneio na segunda colocação da tabela, com três pontos, atrás apenas da Argentina. Por outro lado, o time uruguaio não soma pontos na estreia e estaciona na última colocação da tabela até o momento.

Brasil marca com um a menos e segura o Uruguai

A Seleção Brasileira jogou melhor na primeira etapa e criou as melhores chances do jogo. Aos 15 minutos, Rayan acertou a bola na trave após arriscar um chutaço. Logo depois, aos 17, Gustavo Prado finalizou e assustou novamente os uruguaios. Por outro lado, a equipe celeste não incomodou o Brasil nos primeiros 45 minutos.

A segunda etapa iniciou com o mesmo cenário. A Seleção Canarinho quase abriu o placar aos sete minutos após bonita tabela entre Nathan e Gustavo, que bateu colocado para grande defesa do goleiro. Porém, aos 11, a equipe se viu com um jogador a menos após a expulsão de Arthur Dias, pelo segundo cartão amarelo.

Assim, o Uruguai tentou responder e quase marcou aos 21, com Rodríguez. O jogador mandou por baixo do goleiro, mas Iago fez o corte antes da bola balançar as redes. Aos 28 minutos, quando tudo parecia complicado para o Brasil, saiu o gol canarinho. Pedrinho recebeu em contra-ataque pela esquerda e contou com falha do goleiro adversário ao finalizar rasteiro para abrir o placar.

A equipe celeste tentou empatar nos minutos finais e quase deixou tudo igual aos 44, com Crucci, mas o arqueiro Felipe fez grande defesa na cebeçada caprichada do adversário para garantir o triunfo. Agora, Brasil e Uruguai voltam a campo na próxima sexta-feira (7), pela segunda rodada do torneio, para enfrentar Colômbia e Argentina, respectivamente.

