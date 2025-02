Danilo pode estrear como titular pelo Flamengo

O lateral, de 33 anos, é um dos reforços do Rubro-Negro para a temporada. No entanto, vale ressaltar que ele estreou entrando nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na conquista da Supercopa do Brasil, no último domingo (2). Danilo entrou aos 47 minutos do segundo tempo no lugar de Léo Pereira.

O Flamengo soma 10 pontos no Campeonato Carioca em seis partidas – ou seja, uma a menos, e está na quinta colocação na tabela. Assim, o Rubro-Negro enfrenta a Portuguesa às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

