Com Neymar, Santos pretende mandar jogos na capital paulista: ‘Estamos abertos aos coirmãos’

Diante da provável reestreia de Neymar com a camisa do Santos nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que está em tratativas com a Federação Paulista de Futebol para que o time seja mandante de jogos na capital.

“Estamos fazendo um plano, conversando com a federação para encontrar alternativa para o Santos mandar jogos na capital, com o Neymar afirmamos mais ainda. Temos o acordo com o Pacaembu, que ainda está com alvará provisório, limitação de público de 20 mil, não é o lugar adequado e ideal. Não apenas da capacidade, mas as despesas do alvará provisório da Prefeitura. Mais de R$ 100 mil para tirar esse alvará”, disse Teixeira, citando estádios de rivais como possíveis caminhos no futuro”, iniciou ele, entrevista à TV Bandeirantes.

“Precisamos ter cuidado, queremos prestigiar a torcida de São Paulo. Já jogamos no Morumbi, na Neo Química, não jogamos no Allianz, quase atuamos, mas houve problema a um show, horário de televisão. Estamos abertos aos coirmãos para fazer jogos em São Paulo”, concluiu.

Sem jogar desde novembro do ano passado, Neymar treinou pela primeira vez com o elenco alvinegro na última segunda-feira (3), no CT Rei Pelé. Nesta terça, seu nome apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ele deve começar no banco contra o Botafogo-SP e ter a oportunidade de jogar alguns minutos no segundo tempo.

