Vasco pode ter desfalque na zaga para o clássico contra o Fluminense

O técnico Fábio Carille, do Vasco, pode ter um desfalque importante para o confronto contra o Fluminense pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O lateral Paulo Henrique é dúvida para a partida.

No empate contra o Volta Redonda no último sábado (1), o jogador saiu de campo com dores na coxa. No entanto, ele passou por uma reavaliação nesta terça-feira (4) e teve a liberação para ser relacionado para o clássico.

Apesar de estar junto com a delegação para o jogo, as definições sobre as condições de Paulo Henrique para o confronto será somente antes da partida. Ele vai passar por uma nova reavaliação pela comissão técnica para definir a situação do lateral. Assim, caso ele não tenha condições, Puma Rodríguez será o titular na lateral direita.

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino está na segunda colocação na tabela, com 13 pontos. Por outro lado, o Tricolor aparece na 10° posição com sete pontos. Ambas as equipes vem de um empate na última rodada – contra o Volta Redonda, por 2 a 2, e contra o Boavista, por 1 a 1, respectivamente.

