Botafogo? Simeone revela se conhece os adversários do Atlético de Madrid no Mundial

Atlético de Madrid e Botafogo vão se enfrentar no Mundial de Clubes, em junho. Em sorteio, as equipes caíram no Grupo B, que também conta com Paris Saint-Germain e Seattle Sounders.

Dessa forma, o técnico do clube espanhol, Diego Simeone, revelou em entrevista à ESPN, após a goleada por 5 a 0 sobre Getafe que classificou a equipe à semi da Copa do Rei, se já está pensando nos futuros adversários do Mundial.

“Não, ainda não (comecei a observar os adversários). A verdade é que absolutamente não. Estamos concentrados diariamente. Evidentemente será em um tempo mais à frente, quando estejamos pendentes do que vamos enfrentar”, disse.

Vale ressaltar que o Atlético de Madrid é um dos 12 representantes da Europa na disputa. Por outro lado, o Botafogo é um dos quatro brasileiros. Além do Alvinegro, que conquistou a vaga com a conquista da Libertadores em 2024, Fluminense, Flamengo e Palmeiras também vão estar na competição.

O novo formato do Mundial de Clubes começa no dia 15 de junho e será disputado nos Estados Unidos. Atlético de Madrid e Botafogo, portanto, se enfrentam no dia 23, pelo último jogo da primeira fase da competição, no Rose Bowl, na Califórnia.

