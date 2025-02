Jogo na Argentina é suspenso após bandeirinha ser atingido por mastro

O confronto entre Godoy Cruz e Talleres, válido pela terceira rodada do Campeonato Argentino, não teve final. A arbitragem suspendeu a partida no intervalo, após torcedores do time da casa atirarem um mastro que atingiu o auxiliar Diego Martín.

A partida acontecia em Mendoza, somente com torcedores do Godoy Cruz, padrão na Argentina. Após a anulação de um gol dos bodegueros, um mastro de ferro atingiu o auxiliar, que fez um corte em sua testa e causou sangramento. Após dez minutos de conversa, o árbitro Yael Falcón Pérez decidiu suspender o jogo.

“Eu suspendi o jogo porque não foi uma lesão, foi uma agressão. Não há possibilidade de continuar. Não vamos deixar nenhum de nós se machucar em um evento esportivo. Estamos em 2025, isso não pode acontecer”, afirmou o árbitro, na saída de campo.

Martín teve que ser levado para um hospital da região. O presidente do Godoy Cruz, Alejandro Chapini, relativizou o caso e disse que houve um caso isolado, já que o torcedor não representava a maioria do estádio.

“São coisas que saem do nosso controle. Um descontrolado atirou um mastro de uma bandeira e acertou o assistente. Não tem nada a ver com o futebol ou com 99,9% dos que estavam no estádio. Não vejo um enfrentamento da torcida, mas um caso isolado”, declarou, em entrevista à ESPN Argentina.

