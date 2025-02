Monagas vence Defensor Sporting no jogo de abertura da Libertadores

Com gols na reta final do segundo tempo, o Monagas, da Venezuela, venceu o jogo que marcou a abertura da fase eliminatória da Libertadores-2025. O atacante panamenho Tomás Rodríguez e Manrique, com um golaço de falta, definiram o 2 a 0, que deixa o time com boa vantagem para a volta, que será no Uruguai, na próxima terça-feira (11/2). Afinal, mesmo perdendo por um gol, o Defensor Sporting avançará para enfrentar, na segunda fase, o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Monagas chegou nesta fase da Libertadores após terminar o campeonato venezuelano como o terceiro colocado geral. Já o Defensor Sporting foi o segundo melhor colocado entre os times não finalistas do Campeonato Uruguaio. Além deste duelo, há mais dois jogos pela 1ª fase: Nacional-PAR x Alianza Lima-PER e Blooming-BOL x El Nacional-EQU. Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Mas os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).

Arqueiros fecham o gol

O Defensor Sporting começou mostrando um futebol mais técnico e bem postado e quase marcou em duas oportunidades. Mas parou nas defesas de Olivares. Mas isso durou até os 20 primeiros minutos. Depois disso, o Monagas, apoiado pela torcida, passou a se impor no ataque e criou pelo menos quatro chances, com Basante, Gallardo e Tomás Rodríguez, duas vezes. Uma delas foi uma ótima cabeçada que resultou em uma grande defesa do veterano Dawson, que teve outras boas intervenções e evitou que o time uruguaio saísse em desvantagem para o intervalo.

Monagas mata o jogo

A etapa final seguiu o estilo do primeiro tempo. O Defensor esteve melhor nos primeiros minutos, mas voltou a dar espaços que o Monagas quase aproveitou com Gallardo e Carrión. Na primeira, para variar, Dawson salvou. Na segunda, o chute passou raspando. De Los Santos (ex-Coritiba) quase fez um gol para o Defensor. Contudo, aos 33 minutos, o time da casa saiu na frente. Tomás Rodríguez recebeu pela esquerda, cortou a marcação de De Los Santos e chutou rasteiro no contrapé de Dawson. A bola, fraquinha, morreu no gol.

No fim, Leandro Rodríguez Perdeu o que seria segundo gol do Monagas. Afinal, recebeu livre e dribou o goleiro. Mas chutou para fora. Porém,aos 44, saiu o segundo tento. O zagueiro Manrique fez um gol de falta à Petkovic. Primoroso. E justiçapara um time que teve menos posse 39%. Mas finalizou bem mais(19 a 14).

MONAGAS-VEN 2X0 DEFENSOR SPORTING-URU

1ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de ida

Data: 4/2/2025

Local: Monumental, Maturín (VEN)

MONAGAS: Olivares; Iñiguez, Piris, Manrique e Henry; Romero (Navas, 19’/2ºT), Macelli (Lovera, Intervalo), Caraballo e Gallardo (Carrión, 24’/2ºT), Basante (Leandro Rodríguez, 24’/2ºT) e Tomás Rodríguez (Riveros, 39’/2ºT). Técnico: Jhonny Ferreira

DEFENSOR SPORTING: Dawson; Furtado, De los Santos, Juan Viacava e José Ignacio Álvarez; Soría (Navarr0, 38’/2ºT), Juan Manuel Jorge (Ginella, 16’/2ºT), Prieto (Biscayzacú, 16’/2º) e Altez (Dudok, 24’/2ºT); Franco Soldano e Montoya (Wunsch, 24’/2ºT) . Técnico: Alvaro Navarro

Gols: Tomás Rodríguez, 33’/2ºT (1-0); Manrique, 44’/2ºT (2-0)

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Auxiliares: Christian Lescano e Danny Ávila (EQU)

Cartões amarelos: Macelli, Tomas Rodriguez e Piris (MON)

