Nacional-PAR x Alianza-PER (Libertadores): Onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite desta quarta-feira, 5/2, às 21h30 (de Brasília), em Assunção, o Nacional recebe o Alianza de Lima, do Peru. Trata-se do jogo de ida da 1ª fase de classificação da Libertadores. O jogo será no estádio Arsenio Erico. O time da casa se classificou pela sua posição na Copa do Paraguai. Já o Alianza de Lima, um gigante peruano, se classificou como o 4º colocado da Liga Nacional.

Este é o segundo jogo da competição, que teve sua abertura nesta terça-feira, quando o Monagas venceu o Defensor na Venezuela por 2 a 0. Há ainda um terceiro jogo nesta primeira fase: Blooming (BOL) x El Nacional (EQU). Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Mas os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Com chega o Nacional-PAR

O Nacional vive crise. Afinal, após a derrota para o Cerro Porteño, pelo Campeonato Paraguaio, o treinador Víctor Bernay pediu demissão. Assim,em seu lugar foi ocupado por Pedro Sarabia, que retorna ao clube após passagem pelo Sportivo Ameliano em 2024. Contudo, sem tempo para treinar, ele deve manter a mesma equipe contra o Cerro.

Como chega o Alianza de Lima

O gigante peruano fez uma série de contratações que impactaram o país. Por isso, a animação da torcida é grande. Para se ter ideia, astros peruanos como o ídolo nacional Paolo Guerrero e o lateral Miguel Trauco, que jogou anos no futebol brasileiro, com passagem pelo Flamengo e que estava no Criciúma, fecharam com o clube. O treinador Nestor Gorosito aproveitou os últimos treinos para definir qual ataque começará o jogo. Assim, Paolo Guerrero terá Castillo como companheiro na frente. Assim, outro velho conhecido do torcedor brasileiro, o “pirata” Hernán Barcos, começa no banco.

NACIONAL-PAR X ALIANZA LIMA-PER

1ª rodada eliminatória da Libertadores (Ida):

Data e horário: 4/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Arsenio Erico, Assunção (PAR)

NACIONAL-PAR: Santiago Rojas; Fabián Franco, Claudio Núñez, Gastón Benítez e Darío Cáceres; Alfaro, Leandro Meza, Celso Ortiz e Lucas Rodríguez; Caballero e Alfredo Martínez. Técnico: Pedro Sarabia

ALIANZA LIMA-PER: Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Carlos Gómez (Guillermo Enrique), Miguel Trauco, Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Richard Ortiz e Sebastián Vela(COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

